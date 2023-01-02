В Забайкалье девять ветеранов Второй мировой войны не получили жилье

Министерство труда и соцзащиты Забайкальского края сообщило, что в регионе девять ветеранов Второй мировой войны и одна вдова ветерана не обеспечены жильем. «Чита.Ру»‎ сообщает, что в 2022 году квартиры дали трем ветеранам Второй мировой и одному ветерану, принимавшему участие в боевых действиях.

В 2023 году на обеспечение жильем ветеранов выделили 5,3 млн рублей, и еще 7 млн рублей — на обеспечение жильем ветеранов боевых действий.

В министерстве уточнили, что работают по обеспечению жильем только с теми, кто встал на учет до 1 января 2005 года.