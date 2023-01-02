В Макеевке нанесли удар по ПТУ: в нем размещали мобилизованных

Информация об обстреле здания ПТУ в Макеевке Донецкой области появилась в прокремлевских Telegram-каналах. Удар был нанесен в новогоднюю ночь, в здании размещались мобилизованные, а число пострадавших называют «существенным».
Минобороны официально не комментировало обстрел.
DNR-News со ссылкой на главу пресс-службы, первого замминистра информации «ДНР» Даниила Безсонова сообщили, что информация о трагедии подтвердилась.
«В здании были расквартированы военнослужащие, по некоторым данным, мобилизованные», — сообщает Telegram-канал «Неофициальный Безсонов Z».
Есть погибшие и раненые, но число не называют. GREY ZONE пишет, что было выпущено 18 ракет HIMARS. Потери могут составить 50-70 человек.
«Глава ДНР» Денис Пушилин говорил о том, что ПВО сбила основные ракеты и больших попаданий в новогоднюю ночь удалось избежать.