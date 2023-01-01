312-й день боев: главное

Украину в Новый год атаковали российские войска. Минобороны считает, что било по местам производства, хранения и запуска дронов. Но в городах разрушены жилые дома, в Киеве — частично гостиница, в которой находились и иностранные журналисты. Как рассказал глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, погибли два человека, больше 50 ранены. 13-летний мальчик из Херсона попал под обстрел дважды: 31 декабря и 1 января, когда его привезли с ранением в больницу. Снаряд попал в медучреждение.

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 140 на 82: 140 человек вернулись в Украину, 82 — в Россию.

Бывший прокурор по делу сербского лидера Слободана Милошевича Джеффри Найс считает, что на Международный уголовный суд могут оказывать давление, из-за этого он не выносит обвинение Владимиру Путину. Найс уверен, что российского президента можно судить за военные преступления: обвинения совершенно очевидны, передает ВВС.

«Это преступления против человечности, потому что гражданские цели ни в коем случае нельзя бомбить или как-либо еще подвергать нападению. Нет никаких сомнений в том, что командная цепочка ведет непосредственно к Путину. Это его солдаты. Как минимум, он знает о том, что происходит, из телевизионных сообщений — как и все мы. Но он не приказал [своим военным] вернуться, чтобы расследовать очевидные преступления. Он виновен»‎, — уверен Найс.

Он удивлен тем, что прокуроры не формулирует обвинение против Путина. Он боится, что президент России может получить иммунитет от судебного преследования в рамках сделки по окончанию боев в Украине. Найс также считает, что Путина нужно судить «хоть завтра»‎, а присутствие российского президента не обязательно.

МУС отвергает давление. Российские власти утверждают, что армия атакует только военные объекты и никаких военных преступлений российские войска в Украине не совершали .

Создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин рассказал РИА «Новости», что его наемники взяли в плен «много»‎ бойцов ВСУ. По его словам, жестокого отношения к ним у бойцов ЧВК нет, тем более к находящимся в заключении.

«К ним жестче всего относятся те ребята, которые их в плен берут, потому что они их берут на передовой, это их враг с оружием в руках. Тут же война вся идет на адреналине, на злости. А здесь эти пленные совершенно другие, они уже философствуют»‎, — пояснил Пригожин.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к продолжительным боям. В интервью ВВС он сказал, что нужен долгосрочный план поддержки Украины.

«Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели — установления контроля над Украиной‎, — сказал он. — Поэтому если мы хотим, чтобы мирный договор закреплял положение, что Украина одержала победу как суверенное, независимое, демократическое государство Европы, мы должны обеспечить Украине поддержку. В том числе военную поддержку, потому что это единственный способ убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы»‎.

С 1 января Великобритания откажется от российского газа, пишет ВВС. По сообщению МИД страны, это отрежет Путина от «финансирования его незаконной войны»‎.

Германия в то же время отказалась от закупок российской нефти с 1 января по трубопроводу «Дружба»‎, пишет DW*. Земли Бранденбург и Саксония-Анхальт заменят источники поставок — на это выделят более 1 млрд евро.

Аналитики Института изучения войны (ISW) обратили внимание на новогоднее обращение Владимира Путина. В новый год, как писало Минобороны, он побывал в штабе командования Южного военного округа. Обращение он записал на фоне военных. По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что Путин не уверен в своей способности формировать российское информационное пространство и по-прежнему сосредоточен на оправдании «спецоперации»‎ и ее издержек для своего народа. Путин говорил о том, что «суверенитет, независимость и будущее России»‎ зависят только от нас, а год был «годом трудных решений»‎.

В ISW указывают, что российские силы истощают свои запасы артиллерийских боеприпасов, и в результате им будет трудно поддерживать нынешний темп операций в Украине. По подсчетам украинской разведки, хватит еще на два массированных удара.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.