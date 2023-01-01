Полиция не хочет расследовать избиение Михаила Лобанова при обыске

Жена преподавателя МГУ, математика Михаила Лобанова Александра Запольская рассказала, что полиция не собирается расследовать дело об избиении Михаила Лобанова. Одежду, в которой он был при обыске, украли.

У Михаила Лобанова прошли обыски 30 декабря по делу Ильи Пономарева*. На него составили протокол о неповиновении полиции и арестовали на 15 суток. Из дома преподавателей изъяли всю технику.

Его жена рассказала, что побывала у него на свидании в Сахарово. Лобанов прошел медосвидетельствование, медики зафиксировали ушиб грудной клетки и гематомы.

«Попытки вызвать сотрудников для расследования в квартире (на ковре остался след крови) пока ни к чему не привели. Кроме того, одежда, в которой Миша находился во время визита сотрудников, была ими украдена‎, — рассказала она. — Новогоднее настроение нам решили подпортить: не приняли мандарины в спецприемник для Миши. Но это он переживет: как математик Миша знает, что числа очень относительны, а как человек, родившийся 24 февраля, уже приучился не привязывать праздники к датам»‎.