Axios: Зеленский попросил у Нетаньяху ПВО в обмен на поддержку в ООН

Журналисты Axios рассказали подробности о телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По сведениям издания, Зеленский попросил поставить системы ПВО в обмен на поддержку в ООН во время голосования по резолюции о палестинских территориях.

Звонок состоялся на следующий день после вступления Нетаньяху в должность — 30 декабря. Израильское ПВО могло бы защитить украинские города от беспилотников и баллистических ракет.

При этом инициатива в переговорах была от Израиля, и Нетаньяху попросил о поддержке Зеленского: он просил Украину или проголосовать против или воздержаться во время голосования по резолюции о палестинских территориях.

В ответ Зеленский попросил поставить ПВО, но конкретного ответа не услышал. После этого он сказал украинским дипломатам не присутствовать во время голосования на Генассамблее ООН. Израиль был разочарован этим шагом, добавили источники.

Резолюцию, о которой идет речь, все-таки приняли — ее поддержали 87 стран, 24 проголосовали против, а 53 воздержались. Согласно документу, необходимо будет обращение в Международный суд ООН за юридической оценкой последствий израильской оккупации палестинских территорий.

Израиль поддерживает Украину: были поставки некоторых видов военного снаряжения и гуманитарной помощи. Однако оружие и ПВО страна не поставляет. По мнению экспертов, это связано с нежеланием портить отношения с Россией.