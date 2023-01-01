Минобороны объяснило новогодний удар по Украине

Министерство обороны России подтвердило удары по Украине в новогоднюю ночь. В ведомстве считают, что атака была по местам производства и стоянки беспилотников.

Удары наносились «высокоточным оружием большой дальности»‎ по «объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов»‎. Дроны якобы применяют в «терактах против России»‎. Вместе с местами производства атакованы были, по версии минобороны, и «стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА»‎.

«Цель удара достигнута. Планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны»‎, — уверены в министерстве.

В ночь на 1 января по всей Украине была воздушная тревога. В Киеве частично разрушена гостиница, в которой находились в том числе иностранные журналисты. Один человек погиб. По данным главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, один человек погиб также в Херсонской области. Более 50 человек были ранены, 22 из них в Киеве.