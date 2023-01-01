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#Новости

Новогоднее шоу с участием Урганта сняли с эфира на Kion

01.01.2023

Актер не поддержал «спецоперацию»

Онлайн-кинотеатр Kion отменил показ новогодней сказки «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием Ивана Урганта. Почему это произошло, актер не смог сказать РБК. Но это не первая отмена программ с его участием после осуждения российской «спецоперации»‎ в Украине. 

«Сказку действительно сняли с эфира. Появится ли она в доступе, я не знаю. Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на четыре с минусом», — сказал он.

Ургант в феврале выступил против «спецоперации»‎. С тех пор не выходит его шоу «Вечерний Ургант»‎ на Первом канале. 


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