Число россиян с ограничениями на выезд за рубеж из-за долгов выросло почти вдвое

Федеральная служба судебных приставов сообщила, что в 2022 число россиян, которые не могут выехать за границу, составило 8 млн человек. Это рекордный показатель за 15 лет: в 2021 году было 4,6 млн таких граждан, пишет ТАСС.

Возможность ограничения права выезда за рубеж для должников ввели в 2008 году. Динамика говорит о продолжении роста числа невыездных. Если 10 лет назад ограничения на выезд за границу действовали в отношении 300 тыс. человек, то уже в 2016 году — в отношении 1 млн.

Чаще всего такие ограничения применяются к неплательщикам алиментов, должникам по кредитам и ЖКХ. За 2021 год невыездные россияне выплатили 55,5 млрд рублей долгов.