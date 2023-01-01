Жители Якутска остались без электричества и отопления

«Октагон.Восток» со ссылкой на местного активиста Владимира Федорова рассказал о коммунальной аварии в Якутске: без электричества и отопления остались более 1200 жителей.

Аварии начались в ночь на 1 января. Сначала отключилось электричество, а из–за этого — теплостанция. Первые сообщения начали поступать от жителей ночью, но власти сообщили об аварии спустя 8 часов. Электричество удалось восстановить, но у многих полопались батареи и перемерзли трубы.

Мэрия начала раздавать генераторы и тепловые пушки, последствие аварий устраняют. Всего под отключение попали 638 жилых домов, где проживают свыше 1200 человек.