В Ростове разыскивают шестерых сбежавших из ЧВК «Вагнер»‎ заключенных

Издание DonDay сообщило, что в Ростове начали развешивать ориентировки на сбежавших из учебного центра ЧВК «Вагнер»‎ заключенных. Среди сбежавших граждане Узбекистана, Беларуси, Киргизии и России. Евгений Пригожин не стал комментировать ход поисков.

Завербованные в ЧВК заключенные сбежали с 21 по 22 декабря из учебного центра наемников в Краснодонском районе Луганской области. Все они вооружены и опасны. Среди них — три гражданина Узбекистана и по одному – из России, Беларуси и Киргизии.

Создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин сообщил, что у него есть вся необходима информация, но делиться ею он не будет. Редакции он порекомендовал «чесать языками как можно меньше»‎.

«У меня есть вся необходимая информация. Значительно больше, чем у многих других. Что касается людей с оружием на территории России, не забывайте, что и город Бахмут у нас находится на территории России, там, где мы воюем. Выловом различного рода вооруженных людей занимаются Росгвардия, милиция и служба безопасности ЧВК «Вагнер». И, поверьте, на разных уровнях начиная от передовой ЛНР, ДНР и территории России, задерживают немало негодяев, о которых вам и знать не надо. Так что спите спокойно», — сказал Пригожин.