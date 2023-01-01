Минобороны России: 120 тыс. человек призваны на срочную службу

Отправка в учебные части началась с 15 ноября. Всех призывников обеспечили формой одежды, банковскими картами и персональными электронными картами.
В учебных частях они будут до пяти месяцев осваивать современную военную технику и получать военно-учетную специальность.
«По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники», — добавили в Минобороны.
Всех призванных ранее солдат срочной службы уволили и отправили домой.
«Граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине не привлекаются», — сказано в сообщении ведомства.