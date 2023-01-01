Минобороны России: 120 тыс. человек призваны на срочную службу

Минобороны России сообщило, что завершился осенний призыв в армию. Всего отправили в учебные части 120 тыс. человек. В Украине их не будут использовать, сказано в сообщении Минобороны.

Отправка в учебные части началась с 15 ноября. Всех призывников обеспечили формой одежды, банковскими картами и персональными электронными картами.

В учебных частях они будут до пяти месяцев осваивать современную военную технику и получать военно-учетную специальность.

«По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники»‎, — добавили в Минобороны.

Всех призванных ранее солдат срочной службы уволили и отправили домой.

«Граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине не привлекаются»‎, — сказано в сообщении ведомства.