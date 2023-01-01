Украину за несколько часов до нового года обстреливали российские войска

В новогоднюю ночь по всей территории Украины была воздушная тревога. После массированного обстрела есть погибшие и раненые. В Москве и Санкт-Петербурге силовики хватали и избивали прохожих в центре.

Во время атаки 31 декабря по Украине выпустили 20 ракет, 12 из них удалось сбить. DW* пишет, что только в Киеве ПВО сбила 32 ракеты. По данным «Медиазоны»*‎, в Киеве один человек погиб, 20 получили ранение. Удар пришелся по гостинице, где размещались в том числе иностранные журналисты, сообщал мэр города Виталий Кличко, японский журналист ранен.

В Запорожье ранены четыре человека, в том числе 14-летняя девочка. Ребенок находится в реанимации. В Херсонской области тяжело ранены двое детей. В Николаеве — шесть человек. В Хмельницкой области после атаки госпитализированы восемь человек.

Ночью в Киеве обломок снаряда упал на автомобиль, он был без пассажиров, добавил Кличко.

В новогоднюю ночь в Москве и Санкт-Петербурге были задержания. По данным SOTA, силовики хватали и избивали случайных прохожих. Автозаками были перекрыты центральные улицы.

Фото: SOTA.

















































*«Медиазону»‎ и DW Минюст России считает «иностранными агентами»‎.