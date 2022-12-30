310-й день боев: главное

Президент США Джо Байден подписал бюджет в 1,7 трлн долларов на 2023 год. Как сообщает «Радио.Свобода»‎*, в нем заложено 858 млрд долларов на нужды обороны и 44,9 млрд долларов на помощь Украине и союзникам по НАТО. Это крупнейший пакет помощи Киеву.

В Кремле назвали инцидент с ракетой, упавшей в Беларуси, «вызывающим крайнюю озабоченность»‎, пишет «Коммерсант»‎. Как сказал на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские и белорусские военные находятся в постоянном контакте, и наращивание совместной группировки войск будет происходить по мере необходимости. Украина выразила готовность расследовать произошедшее: вчера украинскому послу в Беларуси выразили решительный протест в связи с инцидентом. Минобороны Беларуси сообщило, что рассматривает две версии падения ракеты: «непреднамеренный пуск или преднамеренную провокацию ВСУ»‎.

Советник президента Украины Владимира Зеленского Алена Вербицкая рассказала в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland, что в российском плену находится 3392 украинских военных. Еще 15 тыс. человек в Украине пропали без вести, среди них много мирных жителей. Она предположила, что их могли похитить на оккупированных территориях.

DW* со ссылкой на The Drive пишет, что после атак на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области Россия более чем вдвое сократила количество боевых самолетов на этом объекте. На спутниковых снимках 29 декабря было видно только 11 бомбардировщиков. Месяцем ранее здесь находилось 26 самолетов.

Следственный комитет России сообщил о смерти в Донецкой области замруководителя контрольно-следственного отдела СУ СК РФ по Объединенной группировке войск Евгения Рыбакова. Он попал под артобстрел в Донецке 30 декабря. В его задачи входила фиксация военных преступлений. По поводу его смерти возбуждено уголовное дело.