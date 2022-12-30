310-й день боев: главное

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Президент США Джо Байден подписал бюджет в 1,7 трлн долларов на 2023 год. Как сообщает «Радио.Свобода»*, в нем заложено 858 млрд долларов на нужды обороны и 44,9 млрд долларов на помощь Украине и союзникам по НАТО. Это крупнейший пакет помощи Киеву.
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В Кремле назвали инцидент с ракетой, упавшей в Беларуси, «вызывающим крайнюю озабоченность», пишет «Коммерсант». Как сказал на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские и белорусские военные находятся в постоянном контакте, и наращивание совместной группировки войск будет происходить по мере необходимости. Украина выразила готовность расследовать произошедшее: вчера украинскому послу в Беларуси выразили решительный протест в связи с инцидентом. Минобороны Беларуси сообщило, что рассматривает две версии падения ракеты: «непреднамеренный пуск или преднамеренную провокацию ВСУ».
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Советник президента Украины Владимира Зеленского Алена Вербицкая рассказала в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland, что в российском плену находится 3392 украинских военных. Еще 15 тыс. человек в Украине пропали без вести, среди них много мирных жителей. Она предположила, что их могли похитить на оккупированных территориях.
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DW* со ссылкой на The Drive пишет, что после атак на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области Россия более чем вдвое сократила количество боевых самолетов на этом объекте. На спутниковых снимках 29 декабря было видно только 11 бомбардировщиков. Месяцем ранее здесь находилось 26 самолетов.
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Следственный комитет России сообщил о смерти в Донецкой области замруководителя контрольно-следственного отдела СУ СК РФ по Объединенной группировке войск Евгения Рыбакова. Он попал под артобстрел в Донецке 30 декабря. В его задачи входила фиксация военных преступлений. По поводу его смерти возбуждено уголовное дело.
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Создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина OCCRP назвала коррупционером года. Он обошел президентов Турции Реджепа Эрдогана и Никарагуа Даниэля Ортега.
«Грязные деньги, первобытное насилие, цинизм и безнаказанность даже перед лицом российского закона — все производные одобряемой государством коррупции объединяются в его фигуре», — заключило жюри OCCRP
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Киев и Киевскую область сегодня атаковали дронами. Все их удалось сбить. В Киеве сообщалось о разрушении в административном здании от обломков.
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По данным британской разведки, генерал-лейтенант Евгений Никифоров может в скором времени принять командование Западной группой войск России в Украине. Он станет как минимум четвертым командиром соединения и заменит генерал-полковника Сергея Кузовлева, назначенного всего три месяца назад. В качестве начальника штаба Восточной группы войск в первые недели боев Никифоров должен был активно участвовать в планировании наступления на Киев через район Чернобыля. Сейчас, вероятнее всего, его задача заключается в удержании правого фланга России в Луганской области вокруг Кременной и Сватово. Это дает ему важную роль в конфликте. Текучка среди старших российских офицеров, вероятно, отражает внутренние разногласия по поводу будущего ведения боев.
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Институт изучения войны (ISW) пишет, что вчерашняя десятая массированная атака на Украину в первую очередь поразила объекты критической инфраструктуры в Львовской, Киевской, Одесской, Харьковской и Донецкой областях. Аналитики также отмечают, что в российских регионах растет число ударов ВСУ: это говорит о том, что российские системы ПВО не справляются с возросшей угрозой.
*DW и «Радио.Свобода» Минюст России считает «иностранными агентами».