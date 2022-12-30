Лие Ахеджаковой начали угрожать «вагнеровцами»‎ из-за ее антивоенных высказываний

В Санкт-Петербурге ДК «Выборгский»‎ перенес спектакль «Мой внук Вениамин»‎ по пьесе Людмилы Улицкой с Лией Ахеджаковой после травли 84-летней актрисы сразу несколькими депутатами.

Как рассказала SOTA, сначала её начали травить в Telegram-канале «Поправка Щитова Z», вероятно принадлежащему депутату Мосгордумы Кириллу Щитову. Его возмутила афиша со спектаклем, где она исполняет главную роль.

«У вас там в Питере все с головой в порядке? Про саму Лию Меджидовну я даже говорить не хочу. Жить в Израиле, ненавидеть Россию, поливать нашу страну говном, но на заработок приезжать…» — написал он.

К нему подключился вице-спикер Госдумы Андрей Медведев.

«Если Ахеджакова будет выступать в сопровождении «музыкантов», то это может получиться очень неплохой перфоманс. Лия Меджидовна, а Вам нравится Вагнер?», — написал он.

Продолжил депутат фракции ЛДПР Василий Власов. Он назвал спектакль с ее участием, «учитывая ее дискредитирующие высказывания о российской армии»‎, серьезным ударом по СВО и президенту. Он направил соответствующие запросы в МВД и Генпрокуратуру, чтобы они провели проверку в отношении организаторов спектакля.

Постановку в ДК спешно отменили. Как рассказал «Медузе»‎* продюсер актрисы Ефим Спектор, в день спектакля будут плановые работы от «Ленэнерго»‎, и ДК будет обесточен.

Сама Лия Меджидовна рассказала изданию «Подъем»‎, что получила «бумагу»‎ от «Ленэнерго»,‎ и отмена спектакля никак не связана с цензурой.

«Ленэнерго»‎ прислало бумагу, что с 12 до 24 часов у них какие-то работы. Какая может быть цензура? Пьеса, которая играется по всей стране уже лет пять-шесть. Нет, цензуры тут не было. Иначе нас бы давно уже приостановили»‎, — считает актриса.

*«Медузу»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.