Лие Ахеджаковой начали угрожать «вагнеровцами»‎ из-за ее антивоенных высказываний

В Санкт-Петербурге ДК «Выборгский» перенес спектакль «Мой внук Вениамин» по пьесе Людмилы Улицкой с Лией Ахеджаковой после травли 84-летней актрисы сразу несколькими депутатами.
Как рассказала SOTA, сначала её начали травить в Telegram-канале «Поправка Щитова Z», вероятно принадлежащему депутату Мосгордумы Кириллу Щитову. Его возмутила афиша со спектаклем, где она исполняет главную роль.
«У вас там в Питере все с головой в порядке? Про саму Лию Меджидовну я даже говорить не хочу. Жить в Израиле, ненавидеть Россию, поливать нашу страну говном, но на заработок приезжать…» — написал он.
К нему подключился вице-спикер Госдумы Андрей Медведев.
«Если Ахеджакова будет выступать в сопровождении «музыкантов», то это может получиться очень неплохой перфоманс. Лия Меджидовна, а Вам нравится Вагнер?», — написал он.
Продолжил депутат фракции ЛДПР Василий Власов. Он назвал спектакль с ее участием, «учитывая ее дискредитирующие высказывания о российской армии», серьезным ударом по СВО и президенту. Он направил соответствующие запросы в МВД и Генпрокуратуру, чтобы они провели проверку в отношении организаторов спектакля.
Постановку в ДК спешно отменили. Как рассказал «Медузе»* продюсер актрисы Ефим Спектор, в день спектакля будут плановые работы от «Ленэнерго», и ДК будет обесточен.
Сама Лия Меджидовна рассказала изданию «Подъем», что получила «бумагу» от «Ленэнерго», и отмена спектакля никак не связана с цензурой.
«Ленэнерго» прислало бумагу, что с 12 до 24 часов у них какие-то работы. Какая может быть цензура? Пьеса, которая играется по всей стране уже лет пять-шесть. Нет, цензуры тут не было. Иначе нас бы давно уже приостановили», — считает актриса.
Фото: Швейцария для всех.
*«Медузу» Минюст России считает «иностранным агентом».