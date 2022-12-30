Reuters: присутствие ультраправых в новом правительстве Нетаньяху вызывает опасения

В новом правительстве избранного в ноябре премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху усилилось присутствие ультраправых политиков. Они заняли больше половины мест в Кнессете. Это тревожная перспектива для светских левых и партнеров Израиля на Западе.

Вчера Нетаньяху провел первое заседание правительства. Как пишет ТАСС, он сказал, что новый состав приведет страну к стабильности. В качестве первоочередных задач он назвал блокирование Ирана, восстановление безопасности и управляемости внутри Государства Израиль. Также он планирует разобраться с ростом стоимости жизни и расширить круг мира с арабскими странами.

Кроме правой партии «Ликуд»‎ в Кнессет вошли ультраортодоксальные блоки ШАС и «Объединенный иудаизм Торы»‎, а также ультраправые «Религиозный сионизм»‎, «Еврейская сила»‎ и «Ноам»‎.

Как пишет Reuters, старшими партнерами по коалиции стали Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич. Один из них — Бен-Гвир — состоял раньше в запрещенной еврейской воинственной группе, выступавшей с антиарабскими доктринами. Второй однажды назвал себя «гордым гомофобом»‎. Оба не хотят палестинского самоуправления, и тем более государственности.

Их поддержка потребовалась Нетаньяху после бойкота центристских партий: им не нравится продолжающий судебный процесс над премьером, которого обвинили в коррупции. В целом он обещал проводить «либерально-правую политику»‎ и говорил, что многие из его нынешних соратников смягчили взгляды, «потому что с приходом власти приходит ответственность»‎.

Йоханан Плеснер, президент Института демократии Израиля, считает, что в новом правительстве Нетаньяху не удастся как раньше проводить свою линию и не замечать видных, в том числе правых, политиков. Даниэль Шапиро, бывший посланник США в Израиле, напротив, надеется, что как и раньше Кнессет сможет балансировать между крайними взглядами.





Фото: AP.