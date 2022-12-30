WP: по мере неудач на фронте растет изоляция Путина

The Washington Post со ссылкой на нескольких российских чиновников и миллиардера, пожелавших остаться анонимными, рассказали, что изоляция Владимира Путина растет больше, чем когда-либо. Раскол усиливается и среди элит: одни выступают за продолжение боевых действий, а другие — за окончание.

Источники рассказали журналистам, что между президентом и большей частью элиты страны возникает «новая пропасть»‎. При этом у Путина и раньше был узкий круг общения, а сейчас еще хуже. Путин явно теряет друзей: единственный, кому он может нанести визит — президент Беларуси Александр Лукашенко.

Татьяна Становая, старший научный сотрудник Фонда Карнеги, считает, что в российской элите идет раскол среди сторонников и противников «спецоперации»‎. У окружения Путина есть разочарование действиями президента, особенно после отступления из Херсона. Все также понимают, что «добром это не кончится»‎, а то, что было построено, рухнуло без причины.

Отмена в этом году «больших форматов»‎: послания Федеральному собранию и пресс-конференции — показывают, что у Путина нет плана на будущее. По мнению Становой, в последних, безопасных и срежиссированных выступлениях, вроде встречи с военными и журналистами кремлевского пула, президент выглядел измученным.

WP заключает, что по всей видимости план у Путина один — заставить Запад надавить на Украину и начать мирные переговоры. Но сделать это он пытается массированными атакам на гражданскую инфраструктуру страны.