Бывший главный раввин Москвы: «В России растет антисемитизм»‎

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в интервью The Guardian сказал, что в России растет антисемитизм, и призвал евреев уезжать из страны.
По мнению Гольдшмидта, евреев могут сделать «козлами отпущения» за все трудности в связи со «спецоперацией». Подобные примеры уже бывали в истории: каждый раз, когда политическая система была в опасности, правительство старалось перенаправить гнев общества на еврейские общины, добавил он.
Рост антисемитизма он связал с возвратом к подобию СССР и новому «железному занавесу». Уехать из страны пока не поздно Гольдшмидт назвал лучшим вариантом.
Всего с начала боев в Украине из России, по его оценкам, уехало или планируют репатриироваться около 30% евреев.
Летом Гольдшмидт рассказал, что его отставка и отъезд из России были связаны с давлением на еврейскую общину.
«Любой, кто высказывается о войне, рискует быть наказанным и попасть в тюрьму. На нас оказывалось давление, с тем чтобы еврейская община официально высказалась в поддержку войны», — говорил он в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
Фото: Reuters.