Бывший главный раввин Москвы: «В России растет антисемитизм»‎

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в интервью The Guardian сказал, что в России растет антисемитизм, и призвал евреев уезжать из страны.

По мнению Гольдшмидта, евреев могут сделать «козлами отпущения»‎ за все трудности в связи со «спецоперацией»‎. Подобные примеры уже бывали в истории: каждый раз, когда политическая система была в опасности, правительство старалось перенаправить гнев общества на еврейские общины, добавил он.

Рост антисемитизма он связал с возвратом к подобию СССР и новому «железному занавесу»‎. Уехать из страны пока не поздно Гольдшмидт назвал лучшим вариантом.

Всего с начала боев в Украине из России, по его оценкам, уехало или планируют репатриироваться около 30% евреев.

Летом Гольдшмидт рассказал, что его отставка и отъезд из России были связаны с давлением на еврейскую общину.

«Любой, кто высказывается о войне, рискует быть наказанным и попасть в тюрьму. На нас оказывалось давление, с тем чтобы еврейская община официально высказалась в поддержку войны», — говорил он в интервью газете Süddeutsche Zeitung.







Фото: Reuters.