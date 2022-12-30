Активист из Якутска не пришел на заседание по своему делу о «дискредитации армии»

Журналистка Саша Александрова сообщила, что сегодня должно было состояться заседание суда по уголовному делу пацифиста из Якутска Айхала Аммосова. Он не пришел на него, и рассмотрение дела снова перенесли.

В первый раз дело должны были рассмотреть 13 декабря, но из-за неявки подсудимого его перенесли. Через несколько дней стало известно, что связи с Аммосовым нет, последний его пост в соцсетях был от 11 декабря.

Письмо активиста опубликовал на прошлой неделе Фонд «Свободная Якутия». В нем Айхал писал, что продолжит борьбу, и если он пропадет, то возможно его убили. Его знакомые говорили, что последние дни за пацифистом была слежка.

На этой неделе, 28 декабря, в его соцсетях появились две сторис. Возможно, их опубликовал сам активист.

«Надеюсь, Айхалу помогли и он сбежал… Ведь должен же быть хоть какой-то просвет в этом бесконечном аду, где преступники — герои, а пацифистов сажают в тюрьмы»‎, — написала журналистка.