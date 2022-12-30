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#Новости

Активист из Якутска не пришел на заседание по своему делу о «дискредитации армии»

30.12.2022

Дело отложили во второй раз, возможно, ему удалось уехать из страны

Журналистка Саша Александрова сообщила, что сегодня должно было состояться заседание суда по уголовному делу пацифиста из Якутска Айхала Аммосова. Он не пришел на него, и рассмотрение дела снова перенесли. 

В первый раз дело должны были рассмотреть 13 декабря, но из-за неявки подсудимого его перенесли. Через несколько дней стало известно, что связи с Аммосовым нет, последний его пост в соцсетях был от 11 декабря.

Письмо активиста опубликовал на прошлой неделе Фонд «Свободная Якутия». В нем Айхал писал, что продолжит борьбу, и если он пропадет, то возможно его убили. Его знакомые говорили, что последние дни за пацифистом была слежка. 

На этой неделе, 28 декабря, в его соцсетях появились две сторис. Возможно, их опубликовал сам активист. 

«Надеюсь, Айхалу помогли и он сбежал… Ведь должен же быть хоть какой-то просвет в этом бесконечном аду, где преступники — герои, а пацифистов сажают в тюрьмы»‎, — написала журналистка. 



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