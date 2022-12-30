Сахалинец получил три года колонии, за то что сбежал из воинской части

«Сибирь.Реалии»‎* рассказала, что военнослужащий из Сахалина Константин Санников сбежал из воинской части, чтобы избежать отправки на фронт. Суд признал его виновным в самовольном оставлении части и приговорил к трем годам колонии-поселения.

Решение покинуть часть Санников принял еще до мобилизации — 24 июля. Он находился в месте временной дислокации части в Белгородской области. Оттуда он ушел в город Лысьва Пермского края, временами проживал в других населенных пунктах и добрался до Сахалина.

Скорая доставила военнослужащего 31 августа в Сахалинскую областную больницу с диагнозом «острая алкогольная интоксикация»‎. Приговор об оставлении воинской части вынесли 22 декабря.

*«Сибирь.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.