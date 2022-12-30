Соратники Навального* рекомендуют ввести санкции против Бузовой и семьи зама Шойгу

Соратники Алексея Навального* дополнили список лиц, против которых рекомендуют ввести санкции, пишет «Сирена»‎. В него включили Ольгу Бузову, родственников замминистра обороны России Тимура Иванова, нескольких депутатов Госдумы и спикеров региональных заксобраний.

Всего сегодня добавили 41 человека, общий список содержит 6810 имен. Сторонники называют их «коррупционерами и разжигателями войны»‎. Против некоторых уже введены санкции.

Тимур Иванов стал героем последнего расследований ФБК**. Он зарабатывает на подрядах Минобороны, в том числе в Мариуполе, его жена ведет роскошную жизнь, но часть счетов семьи оплачивает непосредственно компания, которая получает бюджетные деньги.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.

**ФБК российские власти считают «экстремистской организацией»‎, ее деятельность запрещена.