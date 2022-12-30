В Мьянме суд вынес новый приговор свергнутому лидеру страны и лауреату Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи

Reuters сообщает, что суд в Мьянме приговорил к семи годам лишения свободы лауреата Нобелевской премии мира, бывшего лидера страны Аун Сан Су Чжи. Ее признали виновной по пяти пунктам обвинения в коррупции. В середине ноября этого года ее амнистировали.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. На международном уровне весь марафон судов против 77-летней Аун Сан Су Чжи признали фиктивными. Новый срок тюремного заключения добавляется к 26 годам, вынесенным ей ранее.

Среди обвинений ей предъявляли подстрекательства, нарушение ограничений по коронавирусу, незаконное владение радиооборудованием, нарушение гостайны и многочисленные обвинения в коррупции. Она называла все уголовные дела абсурдными.

Большую часть своей политической деятельности Аун Сан Су Чжи провела в заключении, Мьянмой она руководила в течение пяти лет с 2015 года.

В течение 1988–2010 годов Аун Сан Су Чжи 15 лет находилась под домашним арестом за свои взгляды. В декабре 2020 года ее приговорили к четырем годам тюрьмы. Ее обвинили в подстрекательстве к инакомыслию и нарушении санитарных норм во время пандемии. Но через несколько часов после огласки приговор смягчили до двух лет. Однако в январе ее осудили еще на четыре года за хранение раций. Всего ей предъявили 11 обвинений с общим возможным сроком до 100 лет тюрьмы. Аун Сан Су Чжи не признала вину.

В 1990 году она получила премию Сахарова «За свободу мыски»‎, а в 1991 году — Нобелевскую премию мира.

17 ноября Reuters сообщал, что Аун Сан Су Чжи амнистировали к Национальному дню страны. Вместе с ней были освобождены около 6 тыс.человек, в том числе оппозиционеров.

The New Times