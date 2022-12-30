Путин: отношения России и Китая — лучшие за всю историю

Президент России Владимир Путин провел переговоры по видеосвязи с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам Путина, российско-китайские отношения сейчас лучшие за всю историю.

Си Цзиньпин сказал, что Китай готов наращивать стратегическое сотрудничество с Россией. Путин пригласил его в Москву в 2023 году.

«Не сомневаюсь, что и мы найдем с вами возможность встретиться лично. Ждем вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, весной следующего года с государственным визитом в Москву. Это продемонстрирует всему миру прочность российско-китайской связи по ключевым вопросам, станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях», — передает слова Путина «Коммерсант»‎.

По мнению Путина, Россия и Китай одинаково смотрят на причины происходящего в мире. Он также говорил о давлении и провокациях со стороны Запада, трансформации глобального геополитического ландшафта. Путин добавил, что и Китай, и Россия защищают интересы «всех тех, кто выступает за подлинно демократическое мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу»‎.

Владимир Путин рассказал о достижениях в области роста товарооборота: досрочно удалось выйти на рекордные 200 млрд долларов. Россия также стала одним из лидеров по поставкам нефти в Китай.

Отдельно он сказал, что нужно наращивать стратегическое взаимодействие двух армий, военное и военно-техническое сотрудничество.

Си Цзиньпин также выразил готовность увеличить сотрудничество с Москвой в «непростой и далеко не однозначной международной обстановке».

Неделю назад в Китае побывал зампред Совбеза России, лидер «Единой России»‎ Дмитрий Медведев. Стороны также говорили о готовности сближаться. Политологи предполагали, что неожиданный визит Медведева мог быть из-за какой-то конфиденциальной информации.