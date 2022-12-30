В Волгоградской области нашли обломки ракеты

В Руднянском районе Волгоградской области нашли обломки ракеты, пишет SOTA. Это уже второй подобный случай.

Обломки нашли в 20 километрах от Ильменского сельского поселения. Как пишет V1.ru, это обломки крылатой ракеты, но нужно дождаться заявления Минобороны. Пострадавших нет.

В этот раз речь, скорее всего, идет об очередном неудачном пуске устаревшего оружия во время последней атаки по Украине. Предыдущий раз обломки находили 16 декабря. Местные власти говорили, что обломки принадлежат российской армии, но потом информацию об этом удалили.