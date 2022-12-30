В Белгородской области обстреливали два района

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе обстреливали два района.

В Шебекинском городском округе снаряды попали на территорию промышленного предприятия. Пострадавших нет. При этом обстрел не закончился, идет повторная атака.

«Выбиты окна, поврежден забор. Все оперативные службы находятся на месте. Подомовой обход продолжается. Сейчас идет повторный обстрел территории. Информация о разрушениях уточняется»‎, — рассказал Гладков.

В селе Вязовое Краснояружского района также были прилеты снарядов. Жертв и пострадавших нет.

«Снарядом поврежден один частный жилой дом — фасад, окна, кровля и забор. Многодетную семью переселили в безопасное место. Также повреждены линии электропередачи и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы находятся на месте»‎, — сказал губернатор региона.





Фото: Вячеслав Гладков.