DW*: Украина хочет расширить влияние в Африке

DW* пишет, что Украина планирует расширить дипломатическое влияние в Африке и открыть в первом квартале 2023 года около десятка украинских посольств. Киев объясняет такой шаг необходимостью укрепления отношений с африканскими странами. Эксперты считают, что Украина планирует войти в тот регион, где сильно влияние России, в том числе для того чтобы противостоять российской пропаганде.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 декабря говорил, что определены первые 10 государств Африки, где появятся украинские посольства. Всего добиться присутствия он планирует в 30 странах. Список стран не называют, но по словам спецпредставителя Украины по Ближнему Востоку и Африке Максима Субха, сначала упор будет сделан на страны в регионе Сахель.

«Сейчас мы концентрируемся на странах Африки к югу от Сахары, которыми никто в Украине не занимался и где у России сейчас сильные позиции»‎, — пояснил Субх.

По мнению бывшего украинского дипломата Олега Белоколоса, усиление присутствия Украины в Африке давно назрело, и потенциал для сотрудничества есть. Однако он не уверен, что у страны хватит ресурсов на открытие диппредставительств в свете боев и массированных атак. Белоколос добавил, что на фоне сочувствия к украинской борьбе с Россией наращивание сотрудничества могло бы быть эффективным.

Бони Яо Гебе, старший научный сотрудник Центра международных отношений и дипломатии Университета Ганы, считает, что время для углубления связей с Африкой выбрано не совсем удачно. Если это не связано с политической ситуацией, то Киеву нужно убедить наблюдателей в том, что его намерение расширить присутствие в Африке было тщательно подготовлено.

Усложняет процесс то, что в Африке нет единодушной поддержки Украины в борьбе с Россией. Максим Субх считает, что чем глубже будут дипломатические связи с континентом, тем более сильным будет давление на Россию, в том числе в ООН.

Но задача это не простая. В Африке у России более 40 посольств, и Москва регулярно вкладывает в регион значительные средства, особенно в государства региона Сахель. От России зависит в том числе и поставка зерна в пострадавшие от засухи регионы.

Белоколос считает, что расширение влияния в Африке — серьезный вызов для Киева. Помимо торговли можно было бы противостоять российской дезинформации, в том числе по украинскому конфликту.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.