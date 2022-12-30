Бастрыкин обвинил украинских военных в убийстве 3000 мирных жителей в Мариуполе

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил в нарушении законов и обычаев войны украинских военных. Они, по его мнению, «намеренно использовали город и его гражданскую инфраструктуру в военных целях» и виновны в смерти более 3000 мирных жителей, пишет «Коммерсант»‎.

Совещание штаба по расследованию преступлений ВСУ Бастрыкин провел в Мариуполе. Он сказал, что после полного обследования города обнаружены тела более 3000 погибших мирных жителей. Ущерб городу оценивается в 176 млрд рублей. Сумма ущерба инфраструктуре Донецкой и Луганской областей составила 228 млрд руб.

Украинские военные, считает Бастрыкин, не давали мирным жителям эвакуироваться, а гражданские становились для «украинских карателей»‎ живой мишенью.

«В апреле 2022 года на оставленных украинскими войсками позициях были обнаружены тела 51 мирного жителя, а уже после полного освобождения и обследования города их количество составило более трех тысяч», — подсчитали в СК.

В рамках уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч.1 ст.356 УК РФ) обвинение предъявили главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, генерал-лейтенанту Александру Павлюку, командующему группировкой «Восток»‎ Юрию Содоле и еще трем командирам.

Следственный комитет также выяснил, что ВСУ обучались штурму зданий у наемника из Германии.

Мариуполь находился в блокаде почти с самого начала боев в Украине. Летом он перешел под российский контроль. Люди несколько месяцев оставались без достаточного количества воды, пищи, в городе разрушены 90% зданий. По оценкам украинской стороны, в Мариуполе погибло до 20 тыс. мирных жителей.

Фото: URA.RU.