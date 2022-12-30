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#Новости

Леонида Парфенова проверит МВД

30.12.2022

Претензии у полиции появились из-за неуведомления о втором гражданстве

РИА «Новости»‎ сообщило, что журналиста Леонида Парфенова проверит МВД. Полиция считает, что он не уведомил власти о наличии у него гражданства Израиля.

Парфенов находится не в России. Против него возбуждено уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве (ст.330.2 УК РФ). Наказание предполагает штраф до 200 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 400 часов. 

Израильское гражданство журналист получил еще в 2017 году. 

С 1990 года Леонид Парфенов ведет передачу «Намедни»‎. Некоторое время она выходила на НТВ и «России-1»‎. С 2018 года он создал свой YouTube-канал «Парфенон» и выпускает свой авторский документальный цикл «Дни»‎. Программу он будет записывать теперь в Тбилиси. 


Фото: ТАСС. 

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