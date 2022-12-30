РИА «Новости» сообщило, что журналиста Леонида Парфенова проверит МВД. Полиция считает, что он не уведомил власти о наличии у него гражданства Израиля.
Парфенов находится не в России. Против него возбуждено уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве (ст.330.2 УК РФ). Наказание предполагает штраф до 200 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.
Израильское гражданство журналист получил еще в 2017 году.
С 1990 года Леонид Парфенов ведет передачу «Намедни». Некоторое время она выходила на НТВ и «России-1». С 2018 года он создал свой YouTube-канал «Парфенон» и выпускает свой авторский документальный цикл «Дни». Программу он будет записывать теперь в Тбилиси.
Фото: ТАСС.