РИА «Новости»‎ сообщило, что журналиста Леонида Парфенова проверит МВД. Полиция считает, что он не уведомил власти о наличии у него гражданства Израиля.

Парфенов находится не в России. Против него возбуждено уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве (ст.330.2 УК РФ). Наказание предполагает штраф до 200 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.

Израильское гражданство журналист получил еще в 2017 году.

С 1990 года Леонид Парфенов ведет передачу «Намедни»‎. Некоторое время она выходила на НТВ и «России-1»‎. С 2018 года он создал свой YouTube-канал «Парфенон» и выпускает свой авторский документальный цикл «Дни»‎. Программу он будет записывать теперь в Тбилиси.

Фото: ТАСС.