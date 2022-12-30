«Медуза»‎*: семья Виктора Медведчука поселилась в Москве

«Медуза»‎* и «Лаборатории университетской прозрачности» выяснили, что семья украинского политика, лидера запрещенной в Украине пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»‎ Виктора Медведчука обосновалась в Москве. Дочь Медведчука — крестница Владимира Путина — учиться в ВШЭ, ее планировали дважды отчислить, но «не смогли»‎.

Медведчука задержали в Украине в апреле: его обвиняют в госизмене, передаче секретных сведений России, покушении на разграбление национальных ресурсов. Американская разведка говорила, что Медведчука планировали назначить главой Украины в случае успеха российской армии. В сентябре его и 55 человек обменяли на 215 украинских военнослужащих и иностранцев, воевавших на сторону ВСУ.

В Москве, по данным журналистов, живет жена Медведчука Оксана Марченко и их 19-летняя дочь Дарья. Точное местонахождение самого Медведчука неизвестно.

При этом Дарья Медведчук живет в России как минимум с 2021 года. Сейчас она учится в Москве на факультете «Высшая школа бизнеса» Высшей школы экономики. Вместе с ней на одну из самых востребованных специальностей «Управление бизнесом»‎ зачислили еще двух граждан Украины: Даниила Косовского и Валентину Шуст.

Согласно приказу о зачислении, они попали в вуз уже после последнего срока подачи заявок на поступление. Двое других студентов — не просто украинцы, а близкие к Медведчуку люди. Отец Даниила Виталий Косовский — известный протоиерей Украинской православной церкви Московского патриархата. Отец Валентины Дмитрий Шуст — член правления благотворительного фонда Виктора Медведчука и бывший руководитель инвестиционной компании «Укркапитал». Последней сейчас управляет Оксана Марченко.

Все три студента пропустили экзамен в один день и представили справки из больницы, которые оказались поддельными. За это в ВШЭ грозит отчисление. Администратор направил соответствующие уведомления студентам, но ему начали поступать угрозы от незнакомцев, которые выдавали себя за «представителей родителей» студентов и убеждали остановить процедуру отчисления, потому что она якобы «разрушает студентам жизнь и судьбу».

Студенты снова представили справки, подтверждающие больничный, но те после проверки снова оказались подделкой. После этого менеджеру образовательной программы начали поступать звонки из протектората. Руководство вуза просило не отчислять студентов из Украины, потому что у них «сложная жизненная ситуация».

В третий раз справки пришли из другой клиники и оказались подлинными.

Летнюю сессию украинские студенты сдать не смогли. У каждого было больше трех пересдач, что также ведет к отчислению.

Но после очередного направленного уведомления об отчислении в учебный офис пришли мужчина и женщина «бандитского вида, в кожанках и со злыми глазами». Они принесли справки о переводе Шуст и Косовского в МГИМО. Дарье Медведчук дали возможность написать мотивационное письмо и учиться дальше: она до сих пор числится студенткой вуза.

*«Медузу»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.