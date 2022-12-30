Илья Яшин* подтвердил, что находится в СИЗО в Ижевске

Илья Яшин* подтвердил, что находится в Удмуртии, в СИЗО-1 Ижевска. Он опубликовал пост в Telegram. В этом изоляторе работает ФСИН-письмо, добавил политик.

«Пишу эти строки в камере СИЗО-1 Ижевска, куда меня доставили этапом под самый Новый год. Политзеки обычно дожидаются апелляции в своих городах, но для меня сделали исключение. Ещё накануне конвойный намекнул мне, что скоро в путь, словами: «Готовься. Начальство сказало, что ты должен страдануть».

Что ж, Удмуртия это, конечно, не Рио-де-Жанейро, а местная тюрьма меньше всего похожа на санаторий. Но страдать я все равно не собираюсь, гражданин начальник; ты уж не обессудь. Шконки в Ижевске и Москве одинаковые, засыпаю я на них без проблем. К баланде мой желудок давно привык. А найти общий язык с арестантами в любом регионе не составляет труда: когда люди узнают, сколько лет мне дали и за что, я слышу лишь слова уважения и поддержки.

Отправляя меня за тысячу километров от столицы, гражданин начальник, очевидно, пытается напугать меня «настоящей Россией» и российским народом. Но таким образом начальник лишь выдаёт свои глубинные страхи и комплексы. А мне бояться нечего: я от людей бронированным стеклом автомобиля и кордоном охраны не отгораживаюсь. Я — часть своего народа со всеми его достоинствами и недостатками.

В общем, у меня всё в порядке, друзья. И хочу напомнить, что преступная война с Украиной должна быть остановлена, Путин должен уйти, а Россия должна быть свободной и счастливой.

P.S. В Удмуртии работает ФСИН-письмо, и я по-прежнему на связи»‎, — рассказал политик.

Илью Яшина* приговорили к 8,5 годам колонии за «фейки»‎ про армию. Приговор еще не вступил в законную силу и будет обжалован, но его уже этапировали в другой регион: как раз в тот день, когда у него должно было состоться свидание с мамой.

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*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом»‎.