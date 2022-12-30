Армения обратилась в Международный суд ООН, чтобы разблокировать Лачинский коридор

Армения обратилась в Международный суд ООН с требованием обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор. Российских миротворцев в Ереване на уходящей неделе обвинили в бездействии, а Кремль — в давлении на страну, чтобы Армения вступила в Союзное государство с Россией и Беларусью.

Лачинский коридор заблокировали азербайджанские активисты с 12 декабря. Тогда же были перекрыты поставки газа, но его в скором времени восстановили. Лачинский коридор — это единственная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах.

Армения в своем иске заявила, что 120 тыс. этнических армян в Нагорном Карабахе не имеют связи с внешним миром, а признаков того, что блокада будет снята — нет. В Ереване считают, что вопрос должны решать в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает «Коммерсант»‎.

В Лачинском коридоре дислоцируются российские миротворцы. Их в Ереване обвинили в бездействии. Как отметил 22 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян, смысл их присутствия в регионе заключается в том, чтоб не допускать незаконных действий.

МИД России отреагировал на его слова вчера. По заявлению представителя российского МИД Марии Захаровой, «российские миротворцы делают все возможное для урегулирования обстановки на земле»‎. Публичные нападки, по ее словам, не помогают ситуации.

Также на уходящей неделе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в эфире общественной телекомпании сказал, что закрытие Лачинского коридора — часть давления России на Армению. Так, по его мнению, Ереван хотят заставить войти в Союзное государство, писал 27 декабря «Коммерсант»‎.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления провокационными и не соответствующими действительности.

Фото: «Кавказский узел»*.*«Кавказский узел» Минюст России считает «иностранным агентом».