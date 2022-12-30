Армения обратилась в Международный суд ООН, чтобы разблокировать Лачинский коридор

Армения обратилась в Международный суд ООН с требованием обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор. Российских миротворцев в Ереване на уходящей неделе обвинили в бездействии, а Кремль — в давлении на страну, чтобы Армения вступила в Союзное государство с Россией и Беларусью.
Лачинский коридор заблокировали азербайджанские активисты с 12 декабря. Тогда же были перекрыты поставки газа, но его в скором времени восстановили. Лачинский коридор — это единственная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах.
Армения в своем иске заявила, что 120 тыс. этнических армян в Нагорном Карабахе не имеют связи с внешним миром, а признаков того, что блокада будет снята — нет. В Ереване считают, что вопрос должны решать в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает «Коммерсант».
В Лачинском коридоре дислоцируются российские миротворцы. Их в Ереване обвинили в бездействии. Как отметил 22 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян, смысл их присутствия в регионе заключается в том, чтоб не допускать незаконных действий.
МИД России отреагировал на его слова вчера. По заявлению представителя российского МИД Марии Захаровой, «российские миротворцы делают все возможное для урегулирования обстановки на земле». Публичные нападки, по ее словам, не помогают ситуации.
Также на уходящей неделе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в эфире общественной телекомпании сказал, что закрытие Лачинского коридора — часть давления России на Армению. Так, по его мнению, Ереван хотят заставить войти в Союзное государство, писал 27 декабря «Коммерсант».
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления провокационными и не соответствующими действительности.
Фото: «Кавказский узел»*.
*«Кавказский узел» Минюст России считает «иностранным агентом».