На Крымском мосту пробки: каждую машину досматривают с помощью рентгена

«Осторожно, новости»‎ рассказали, что на Крымском мосту собрались многочасовые пробки. Каждую машину досматривают рентгеном в поисках запрещенных предметов.

Очевидец рассказал журналистам, что пробки здесь регулярно. Но если на прошлой неделе затор проходили за час, то теперь на это уходит почти весь день. Из-за новогодних праздников выросло число желающих отдохнуть в Крыму, а следовательно и машин.

«С утра голодные. Звонили в администрацию Крыма и Краснодара. Никто ничего не может ответить. МЧС вроде как поставила палатки за 10 км от моста. А что делать нам, строящим перед мостом уже по 6-10 часов?», — рассказала журналистам женщина, стоящая в пробке.

Меры безопасности усилили на Крымском мосту после взрыва 8 октября. В тот день через пункт досмотра проехал грузовик со взрывчаткой. Ее привели в действие на мосту, было разрушено несколько пролетов и часть дорожного полотна. Водитель грузовика мог не знать о грузе. Четыре человека погибли: водитель и люди, ехавшие в машине следом.