OCCRP признал коррупционером года Евгения Пригожина

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) признал «коррупционером года» создателя ЧВК «Вагнер»‎ Евгения Пригожина. В этом году, добавили в организации, он стал живым символом самых ужасных явлений России.

Кандидатов на символическую премию выдвигают читатели, журналисты и редакторы OCCRP и других партнерских организаций. Пригожин, по словам сооснователя и редактора OCCRP Дрю Салливана, заслужил такое название своей деятельностью, направленной на «расширение жестокого и коррумпированного влияния России, готовностью грабить для Владимира Путина и карать несогласных».

«Грязные деньги, первобытное насилие, цинизм и безнаказанность даже перед лицом российского закона — все производные одобряемой государством коррупции объединяются в его фигуре»‎, — заключило жюри OCCRP.

Вместе с ним в финалисты вышел суд ЕС, президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Никарагуа Даниэль Ортега. В прошлом году «коррупционером года» стал президент Беларуси Александр Лукашенко. Российский лидер Владимир Путин получил это звание раньше — в 2014 году.