309-й день боев: главное

По всей территории Украины с утра была воздушная тревога. Повреждены объекты критической инфраструктуры: 90% Львова и 40% Киева оставались без света, не работало метро Харькова. Всего было выпущено 69 ракет, но 54 удалось сбить. В Киевской области снаряд попал на частный дом, пострадали три человека, в том числе ребенок 14 лет. Российское Минобороны во время обстрела опубликовало картинку с надписью «Калибры не закончатся никогда»‎.

Во время российской атаки на территории Беларуси в Брестской области упал обломок ракеты С-300. Власти страны сразу назвали ее украинской. В МИД вызвали посла Украины и заявили ему решительный протест. Беларусь также потребовала провести расследование, не допускать подобных случаев и привлечь виновных к ответственности.

В это время в Саратовской области в Энгельсском районе где расположена российская военная авиабаза, работала ПВО. Власти сообщили, что сбили беспилотник, повреждений нет. В Белгородской и Брянской областях также работала ПВО: пострадавших нет, но есть повреждения автотрассы в Белгородском районе. В Белгородской области были прилеты в Шебекинском городском округе.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о защите российских городов от военных атак. Он переадресовал этот вопрос другим ведомствам: администрация президента этим не занимается, передал его слова «Коммерсант»‎.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что страна не будет использовать «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. Москва на таких услових разговаривать не будет. По его оценкам, Киев не готов к переговорам, а идею вытеснить Россию с востока Украины и Крыма с помощью Запада он назвал «иллюзией», пишет РИА Новости.

Глава разведки Украины Кирилл Буданов сказал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Ни Украине, ни России не удается совершить значительных прорывов, рассказал он в интервью ВВС. На большей части линии фронта российские войска заняли оборонительные позиции. Украинские силы из-за нехватки вооружений снизили интенсивность наземных операций вдоль линии соприкосновения, растянувшейся примерно на 1000 км. Буданов сказал, что войска очень ждут новых поставок оружия от союзников.

Владимир Путин подписал несколько законов, принятых ранее Госдумой. В частности, он утвердил реальный срок за осквернение георгиевской ленты и пожизненное наказание для диверсантов.

Разведка Британии пишет об атаке на авиабазу Энгельс 26 декабря. Атака была нанесена беспилотниками, погибли трое военнослужащих. Одной из проблем для России, вероятно, является исключительный спрос на современные системы ПВО средней дальности, которые будут играть важную роль в противодействии беспилотникам. Помимо обеспечения точечной защиты стратегических объектов, таких как Энгельс, эти системы в настоящее время в большом количестве требуются для защиты полевых штабов вблизи линии фронта в Украине.

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские войска достигли кульминации при наступлении на Бахмут. Это означает, что они не могут ни захватить его, усилив атаки, ни продолжать оборону. Вероятнее всего, военные предпримут оперативную паузу. Даже если атаки продолжатся, это не принесет успехи.

Российские силы, похоже, готовятся к решительному наступлению в Луганской области и вряд ли будут проводить новое наступление в Запорожской области зимой 2023 года.

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции в направлении Кременной, где российские войска продолжали контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции. Потер Кременной, сказал военный аналитик Юрий Федоров журналистам «Можем объяснить»‎, фактически вернет линию фронта в этом районе на период до 24 февраля.