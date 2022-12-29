Сбежавшего в Казахстан майора ФСО экстрадировали в Россию

Майора ФСО Михаила Жилина, начальника смены в управлении специальной связи и информации ФСО России в Сибирском федеральном округе, экстрадировали из Казахстана в Россию. На родине против него возбуждены дела о незаконном пересечении границы и дезертирстве, сообщила «Сибирь.Реалии»‎*.

О том, что Жилина депортируют, журналистам рассказала его жена Екатерина.

«Увозят. Исполняют приговор суда за незаконное пересечение границы. Хотя процедура рассмотрения беженства была не закончена. Местные власти не дождались даже суда (обжалование отказа в статусе беженца. — NT). Почему так спешно [его увезли] — кроме того, что так хочет Россия, больше никаких вариантов»‎, — считает она.

Жилин в сентябре узнал, что его планируют отправить «в командировку»‎ в Украину. После этого он перешел российско-казахстанскую границу вне пункта пропуска. Его задержали пограничники Казахстана, обвинили в незаконном пересечении границы. Но арестовывать не стали и отпустили под подписку о невыезде. Майор попросил политическое убежище: в нем ему отказали.

В России на него возбудили два уголовных дела — о незаконном пересечении границы и дезертирстве. После Жилина объявили в международный розыск. Майор имел доступ к гостайне: он организовывал связь в том числе с Путиным, и выезд за границу был ему запрещен.

Власти Казахстана 13 декабря задержали его в аэропорту при попытке улететь в Армению. Задержание прошло по запросу России, майору дали тогда 40 суток ареста. Родные Жилина уверены, что в России его ждет тюрьма и принудительная отправка в Украину.

*«Сибирь.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.