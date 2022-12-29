Депутаты Мосгордумы потребовали обеспечить лечение и доступ к медкарте Алексею Навальному*

Депутаты Мосгордумы Михаил Тимонов, Дарья Беседина, Елена Шувалова и Евгений Ступин написали обращение в прокуратуру и к руководству ФСИН во Владимирской области. Они требуют обеспечить Алексею Навальному* доступ к медкарте и лечение, сообщила SOTA.

Политик рассказал на этой неделе, что ему не дали прочитать его же медкарту. Точнее, дали, но отсканированные копии, которые невозможно разобрать.

У него после ШИЗО начались проблемы со спиной. Врач к нему приходил, назначил препараты, но что колют политику — не говорят даже ему. Он планирует судиться с колонией.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.