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#Новости

Депутаты Мосгордумы потребовали обеспечить лечение и доступ к медкарте Алексею Навальному*

29.12.2022

Обращение во ФСИН и прокуратуру подписали четыре человека

Депутаты Мосгордумы Михаил Тимонов, Дарья Беседина, Елена Шувалова и Евгений Ступин написали обращение в прокуратуру и к руководству ФСИН во Владимирской области. Они требуют обеспечить Алексею Навальному* доступ к медкарте и лечение, сообщила SOTA.

Политик рассказал на этой неделе, что ему не дали прочитать его же медкарту. Точнее, дали, но отсканированные копии, которые невозможно разобрать. 

У него после ШИЗО начались проблемы со спиной. Врач к нему приходил, назначил препараты, но что колют политику — не говорят даже ему. Он планирует судиться с колонией.


*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎. 


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