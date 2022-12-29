Двум отказавшимся выполнить приказ военным назначили по три года колонии

«Медиазона»‎* сообщила, что военный суд в Курске назначил по три года колонии за отказ исполнить приказ Юрию Дегтяреву и Алексею Селиванову. Их признали виновными в групповом невыполнении приказа (ч.2.2 ст.332 УК).

Председатель суда не сказал, когда именно вынесли приговор. В карточке дела последний раз отмечено заседание 22 декабря. Сроки обжалования приговора еще не вышли: якобы из-за этого решение не опубликовали. Представитель суда, правда, сказал, что «про армию что-то не то скажешь, претензии какие-то будут», а вся информация, связанная с делами военнослужащих — «очень деликатная».

Неизвестно, какой именно приказ отдали военнослужащим. Обвиняемые частично признали вину и говорили, что писали рапорты.

Три года лишения свободы — минимальный срок по ужесточенной в военное время статье о неисполнении приказа.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.