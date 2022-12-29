«Можем объяснить»‎: часть мобилизованных отправили на фронт без документов

Несколько мобилизованных из Новороссийска рассказали «Можем объяснить»‎, что на фронт их отправили почти без документов. Им не выдали военные билеты: это серьезно затруднит родственникам поиски в случае, если резервисты попадут в плен или погибнут.

Один из мобилизованных рассказал, что его призвали в в/ч 42091 в сентябре, отсюда его через две недели подготовки перебросили под Херсон. Из документов у группы, отправленной с ним, только удостоверение о призыве.

«Основная проблема в том, что мы все здесь находимся без документов, так как нам не выдали военные билеты, мы не получаем денежное довольствие в полной мере. Из документов у нас только удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, в которых войсковая часть не поставила никаких отметок о том, что я призван на военную службу в конкретное подразделение», — рассказал солдат.

Минобороны также не передало данные о его призыве работодателю: из-за этого мужчину уволили за «систематическую неявку на рабочее место»‎.

На то, что мобилизованные оказываются на фронте «безымянными»‎, жаловались родные солдат из Волгоградской области. Они проверили номера жетонов на сайте Минобороны, но они оказались несуществующими. Пока их не переделают, никаких выплат семьи не получат, а солдат фактически не существует.