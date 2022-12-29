«Можем объяснить»‎: часть мобилизованных отправили на фронт без документов

Несколько мобилизованных из Новороссийска рассказали «Можем объяснить», что на фронт их отправили почти без документов. Им не выдали военные билеты: это серьезно затруднит родственникам поиски в случае, если резервисты попадут в плен или погибнут.
Один из мобилизованных рассказал, что его призвали в в/ч 42091 в сентябре, отсюда его через две недели подготовки перебросили под Херсон. Из документов у группы, отправленной с ним, только удостоверение о призыве.
«Основная проблема в том, что мы все здесь находимся без документов, так как нам не выдали военные билеты, мы не получаем денежное довольствие в полной мере. Из документов у нас только удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, в которых войсковая часть не поставила никаких отметок о том, что я призван на военную службу в конкретное подразделение», — рассказал солдат.
Минобороны также не передало данные о его призыве работодателю: из-за этого мужчину уволили за «систематическую неявку на рабочее место».
На то, что мобилизованные оказываются на фронте «безымянными», жаловались родные солдат из Волгоградской области. Они проверили номера жетонов на сайте Минобороны, но они оказались несуществующими. Пока их не переделают, никаких выплат семьи не получат, а солдат фактически не существует.