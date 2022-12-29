Работавший на Россию сотрудник немецкой разведки мог передать данные об Украине

В Германии по подозрению в шпионаже в пользу России задержали сотрудника Федеральной разведывательной службы. До сих пор власти не комментируют произошедшее, но немецкие СМИ выяснили некоторые подробности дела. По их данным, задержанный Карстен Л. руководил секретным отделом технической разведки и мог передать России разведданные по Украине.

Как пишет DW*, задержание провели 21 декабря. На вопрос корреспондента DW* об этом деле официальный представитель канцлера Кристиане Хоффман сказала, что немецкое правительство очень серьезно относится к этому случаю. О разоблачении шпиона канцлер и его ведомство были заранее проинформированы, добавила она.

По сведениям Focus, Карстен Л. был «большим ухом BND»‎. С помощью специальных антенн отдел, которым он руководил, мониторит всемирную электронную коммуникацию, вплоть до спутниковых снимков. После фильтрации полученной информации в сообщениях выделяют данные о зарубежных армиях, ситуации на фронтах, коррупции, террористах и торговцах оружием.

Именно такой информацией Карстен Л. снабжал немецкие власти. С Германией полученными данными обменивались американское Агентство национальной безопасности, британский Центр правительственной связи, а также спецслужбы Франции и Израиля.

Следствие не исключает, что задержанный мог передавать данные по Украине. Британцы особенно преуспели в перехвате разговоров между российскими военными в Украине. У задержанного был доступ к этой информации. Если это действительно так, то дружественные спецслужбы не обрадуются, а доверие между ними и Германией будет сильно подорвано.

Немецкие WRD и NRD утверждают, что Карстен Л. передавал России совершенно секретные данные об оценке ситуации в Украине немецкими аналитиками. The Wall Street Journal также пишет, что Россию интересовали разведданные о Киеве.

Мотивы шпиона неизвестны. Но в Tagesschau предполагают, что его могли заставить пойти на сотрудничество шантажом.

О том, что российские шпионы могут активизироваться в Европе, предупреждали после 24 февраля контрразведчики Германии. Некоторых чиновников даже подозревали в связях с Россией. Однако ни обысков, ни задержаний тогда не было, а разведке еще до 24 февраля поступило указание больше внимания уделять рейхсбюргерам и правым радикалам.

Как признал в интервью радиостанции Deutschlandfunk глава комитета бундестага по контролю за спецслужбами Константин фон Ноц, после холодной войны немецкие спецслужбы расслабились. Российские — напротив, наращивали масштабы шпионажа. Сейчас, по оценкам немецкой контрразведки, в Германии около 200 российских шпионов. Большинство из них работают под дипломатическим прикрытием в российском посольстве в Берлине и консульствах РФ.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.