На границе с ЕС застряла группа бегущих от мобилизации россиян

«Агентство»‎* сообщило, что группа выходцев из Чечни не может попасть в Хорватию. Они пытались въехать в страну из Боснии и Герцеговины, но на границе многих развернули, и люди остаются на пограничном пункте Малец.

Associated Press пишет, что они прибыли из Турции и Сербии в Боснию. Они говорят о том, что пытаются избежать мобилизации в России. В боснийском министерстве безопасности отмечают, что они могут находиться в стране без визы в течение 30 дней, но для въезда в Хорватию нужна виза.

Среди выезжающих есть семьи с детьми. Всего границу пытались перейти 50 человек.

*«Агентство»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.