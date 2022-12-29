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#Новости

На границе с ЕС застряла группа бегущих от мобилизации россиян

29.12.2022

Выходцев из Чечни не пустили в Хорватию

«Агентство»‎* сообщило, что группа выходцев из Чечни не может попасть в Хорватию. Они пытались въехать в страну из Боснии и Герцеговины, но на границе многих развернули, и люди остаются на пограничном пункте Малец. 

Associated Press пишет, что они прибыли из Турции и Сербии в Боснию. Они говорят о том, что пытаются избежать мобилизации в России. В боснийском министерстве безопасности отмечают, что они могут находиться в стране без визы в течение 30 дней, но для въезда в Хорватию нужна виза. 

Среди выезжающих есть семьи с детьми. Всего границу пытались перейти 50 человек. 


*«Агентство»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎. 


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