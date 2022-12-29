Органы опеки силой увезли приемного сына активистки из Бурятии Натальи Филоновой

В Бурятии у активистки Натальи Филоновой силой изъяли 15-летнего приемного сына. Ребенка поместили в местную больницу до 6 февраля 2023 года. В этот же день кончается срок ареста Филоновой, рассказала «Сибирь.Реалии»‎*.

Как сообщила правозащитница Надежда Низовкина, ребенок был в безопасности, у родственников. Она считает, что действия опеки — еще одна мера давления на Филонову.

60-летнюю Наталью Филонову арестовали по уголовному делу о нападении на полицейских. Последний раз в начале декабря суд продлил заключение под стражу до февраля 2023 года. Следствие считает, что в октябре женщина напала на двух сотрудников полиции, а одному из них — сломала палец. Все это происходило на митинге против мобилизации, а Филонову во время «нападения»‎ задерживали.

Сначала ей назначили домашний арест, но с 17 ноября отправили в СИЗО якобы за нарушение правил. Тогда ее сын гостил у отца в соседнем селе и ей нужно было выехать за ребенком: отец с инфарктом попал в больницу. Следователя она предупредила об этом заранее.

Фото: Байкал Daily.

*«Сибирь.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.