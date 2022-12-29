Протестовавших против низких зарплат водителей «скорой»‎ уволили в Башкирии

В Бирске, Башкирия, протестовавших против низких зарплат водителей скорой помощи уволили с января 2023 года. Конфликт начался летом 2022 года: они требовали увеличения зарплат и доплату за перевозку больных коронавирусом.

Как рассказывает «7*7»‎, конфликт начался еще летом 2022 года. С помощью профсоюза «Действие» через суд они смогли добиться страховых выплат, но зарплата осталась прежней.

Официально водители числятся не в «скорой»‎, а в аутсорсинг-фирме из Санкт-Петербурга «Драйв Логистик». В краевом Минздраве решили перевести сотрудников в штат Бирской ЦРБ. Но как рассказал один из водителей Максим Опойков, его и двух других водителей хотят заменить новыми кадрами. Трудоустроили в первую очередь тех, кто выступал за аутсорсинг.

Поддержали водителей фельдшеры и профсоюз «Действие»‎. Они написали обращение на имя главврача ЦРБ и жалобу главе администрации Бирска.