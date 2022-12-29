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Петра Верзилова* хотят арестовать, чтобы потом добиться экстрадиции

29.12.2022

При этом возбужденное уголовное дело не подразумевает реального срока и не относится к тяжким

Юрист Павел Чиков сообщил, что издателя «Медиазоны»‎* Петра Верзилова* хотят арестовать. Следствие считает, что он скрывается на территории Ватикана. Заочный арест позволит объявить его в розыск и потребовать экстрадиции. 

Ходатайство о заключении под стражу Главное следственное управление СКР направило в Басманный суд. Заседание состоится 9 января. Уголовное дело с июля 2020 года расследуют по статье о неуведомлении о наличии второго гражданства (ст.330.2 УК РФ).

Следователь считает, что Верзилов* скрывается в Ватикане. Скорее всего к таким выводам следователи пришли, увидев фотографии с аудиенции Верзилова* и жен бойцов украинских военнослужащих в мае. 

Статья, которую вменяют Верзилову*, не предусматривает наказания в виде лишения свободы, отметил Чиков. 

«Закон позволяет заключать под стражу по таким делам только в исключительных случаях. СКР обосновывает подобную исключительность в деле Верзилова* для того, чтобы иметь возможность инициировать его экстрадицию в случае задержания в стране, связанной с Россией обязательствами по взаимному оказанию правовой помощи по уголовным делам»‎, — считает он. 


*«Медиазону»‎ и Петра Верзилова Минюст России считает «иностранными агентами»‎. 


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