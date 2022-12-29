Close

#Новости

На территорию Беларуси упала ракета С-300

29.12.2022

Ее сразу назвали украинской

В Беларуси, в Брестской области, произошло падение ракеты С-300. По информации белорусского агентства «БелТА»‎, это украинская ракета.

Происшествие зарегистрировали с 10:00 до 11:00. По поручению президента Беларуси Александра Лукашенко на месте работают сотрудники СК и Минобороны, МВД. 

Рассматриваются две основные версии произошедшего. Возможно, это случайный залет ракеты на территорию Беларуси, как произошло в Польше в ноябре. Власти Беларуси не исключают, что ракету могла сбить белоруская ПВО. Пострадавших нет. Также в Беларуси рассматривают версию о «неисправности древнего украинского ЗРК»‎. 


Фото: Telegram-канал «Белорусский силовик»‎.


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.