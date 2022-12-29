Косовские сербы начали разбирать баррикады

Сербы на севере Косово согласились начать разбирать баррикады. Со стороны ЕС и США, которые выступают посредниками в конфликте, им дали гарантии, что власти Приштины не будут их преследовать. Разбор баррикад займет время, но напряженность в регионе разрядилась, пишет Reuters.

О том, что начнется процесс разбора баррикад, рассказал президент Сербии Александр Вучич. Он встретился с косовскими сербами в городе Рашка (Сербия). Ожидается, что снос баррикад снизит напряженность в отношениях между Белградом и Приштиной: блокада дорог продолжалась 19 дней.

Косово вновь открыло свой крупнейший пограничный переход с Сербией, спустя несколько часов после того, как протестующие сербы пообещали снять блокпосты.



Косово до сих пор остается источником напряженности между Западом, поддержавшим независимость Приштины, и Россией, выступавшей на стороне Белграда. Косово обвиняло Россию в попытке дестабилизировать ситуацию в регионе, но Кремль эти обвинения отвергал.

За время протестов были заблокированы не только дороги: между правоохранителями и сербскими активистами были перестрелки. Сербия приводила свою армию в полную боевую готовность чтобы «защитить сербский народ»‎. Не исключали силового разгона протестующих и власти Косово.

Фото: Баррикады в Косово/