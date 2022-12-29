В Саратовской области в районе Энгельса сработала ПВО

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Роман Бусаргин подтвердил , что ПВО сбила беспилотник в Энгельсском районе. После падения осколки повредили забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе.

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что на территории Энгельсского района сработала система ПВО. Угрозы для жителей, по его словам, нет. ПВО сбила неопознанный объект.

«В очередной раз распространяется информация о необходимости эвакуации из Энгельса. Прошу сохранять спокойствие. Никакой эвакуации из города не требуется»‎, — написал он.

Военный аэродром в Энгельсе атаковали дважды. Последний раз, 26 декабря, погибли трое военнослужащих. Российские власти обвинили в этом украинских диверсантов.