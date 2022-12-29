В Новгородской области закрылось старейшее издание

«Тайга.Инфо»* сообщила, что в Новгородской области прекратила работу «Новая новгородская газета». Издание выходило больше 23 лет.
Среди причин руководство назвало растущие репрессии и нехватку финансирования: «средств теперь совершенно нет», отметили в редакции.
«Лжёт тот, кто говорит, будто россияне свободу слова совсем не научились ценить, она им и не нужна. Другое дело, что — увы — вас, как и нас, мало пока для существования независимой прессы», — считают в газете.
В прощальном заявлении руководство добавило, что незапретные темы ведут к обмельчанию прессы, а остальные — к репрессиям против авторов.
«О самой важной, самой острой теме нельзя говорить, нельзя осмысливать то, что кардинально переворачивает нашу жизнь. И частокол ограничений растет постоянно», — заключили в редакции.
*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».