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#Новости

В Новгородской области закрылось старейшее издание

29.12.2022

«Новая новгородская газета» работала 23 года

«Тайга.Инфо»‎* сообщила, что в Новгородской области прекратила работу «Новая новгородская газета». Издание выходило больше 23 лет. 

Среди причин руководство назвало растущие репрессии и нехватку финансирования: «средств теперь совершенно нет»‎, отметили в редакции. 

«Лжёт тот, кто говорит, будто россияне свободу слова совсем не научились ценить, она им и не нужна. Другое дело, что — увы — вас, как и нас, мало пока для существования независимой прессы», — считают в газете. 

В прощальном заявлении руководство добавило, что незапретные темы ведут к обмельчанию прессы, а остальные — к репрессиям против авторов. 

«О самой важной, самой острой теме нельзя говорить, нельзя осмысливать то, что кардинально переворачивает нашу жизнь. И частокол ограничений растет постоянно»‎, — заключили в редакции.


*«Тайгу.Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎. 



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