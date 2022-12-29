В Новгородской области закрылось старейшее издание

«Тайга.Инфо»‎* сообщила, что в Новгородской области прекратила работу «Новая новгородская газета». Издание выходило больше 23 лет.

Среди причин руководство назвало растущие репрессии и нехватку финансирования: «средств теперь совершенно нет»‎, отметили в редакции.

«Лжёт тот, кто говорит, будто россияне свободу слова совсем не научились ценить, она им и не нужна. Другое дело, что — увы — вас, как и нас, мало пока для существования независимой прессы», — считают в газете.

В прощальном заявлении руководство добавило, что незапретные темы ведут к обмельчанию прессы, а остальные — к репрессиям против авторов.

«О самой важной, самой острой теме нельзя говорить, нельзя осмысливать то, что кардинально переворачивает нашу жизнь. И частокол ограничений растет постоянно»‎, — заключили в редакции.

*«Тайгу.Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.