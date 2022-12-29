В Иране приговорили к смертной казни не меньше 100 участников протестов

Iran Human Rights (IHR) сообщила, что в Иране приговорили к смертной казни не меньше 100 человек, среди которых пять женщин. Документально подтверждено убийство силовиками по меньшей мере 476 человек, в том числе 64 ребенка и 34 женщины.

Правозащитники отметили, что число приговоренных к высшей мере наказания может быть больше — значительная часть семей протестующих вынуждена молчать. Правозащитники призывают усилить политическое давление на иранские власти, чтобы прекратить казни граждан.

С начала протестов в Иране, вызванных смертью после задержания полицией нравов курдской девушки Махсы Амини, прошло больше 100 дней. Несмотря на приведенные в действие казни антиправительственные протесты продолжаются.

Протестующих поддерживают не только в стране, но и в мире. С самого начала женщины по всем миру начали отрезать волосы, демонстрируя солидарность с иранцами, на чемпионате мира по футболу на трибунах были участники группы Pussi Riot с лозунгами иранцев. Иранская шахматистка Сара Хадем на турнире в Казахстане уже два дня подряд выступает без хиджаба в поддержку гражданской борьбы за права.

В декабре власти Ирана назвали врагами Бога и публично повесили двух участников протеста.