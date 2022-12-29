The Insider* выяснил, как и за сколько блогеры в TikTok могут сделать политические ролики по «заказу Кремля»‎

The Insider* опубликовал расследование о том, как российские блогеры в TikTok готовы снимать любые видео с пропагандистским содержанием. Представившись «заказчиками из Кремля», они договорились о публикации абсурдных роликов о том, что Владимир Зеленский еврей с фамилией Байрактар, а Путин принимает ванны с оленьей кровью — и это нормально, так делали еще Сталин и Ленин.
С 24 февраля в TikTok — самой молодой соцсети — появились хэштеги вроде «Россия Вперед», «мне не стыдно» и «за наших». Подобные ролики охватили около 2 млрд, а прославляющие ЧВК «Вагнер» — еще около 1 млрд просмотров. Блогеры также говорили о «мудрости Путина», хвалили Кадырова.
У самых патриотичных блогеров средняя стоимость составила около 100 евро. Чаще всего блогерам безразлично, какое содержание будет у видео и есть ли в нем логика. Некоторые блогеры объяснили, что «не очень следят за событиями» в России и мире.
*The Insider российские власти считают «нежелательной организацией».