The Insider* выяснил, как и за сколько блогеры в TikTok могут сделать политические ролики по «заказу Кремля»‎

The Insider* опубликовал расследование о том, как российские блогеры в TikTok готовы снимать любые видео с пропагандистским содержанием. Представившись «заказчиками из Кремля»,‎ они договорились о публикации абсурдных роликов о том, что Владимир Зеленский еврей с фамилией Байрактар, а Путин принимает ванны с оленьей кровью — и это нормально, так делали еще Сталин и Ленин.

С 24 февраля в TikTok — самой молодой соцсети — появились хэштеги вроде «Россия Вперед», «мне не стыдно»‎ и «за наших». Подобные ролики охватили около 2 млрд, а прославляющие ЧВК «Вагнер»‎ — еще около 1 млрд просмотров. Блогеры также говорили о «мудрости Путина»‎, хвалили Кадырова.

У самых патриотичных блогеров средняя стоимость составила около 100 евро. Чаще всего блогерам безразлично, какое содержание будет у видео и есть ли в нем логика. Некоторые блогеры объяснили, что «не очень следят за событиями»‎ в России и мире.

*The Insider российские власти считают «нежелательной организацией»‎.