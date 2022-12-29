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#Новости

Латвия не будет отзывать визы у сотрудников «Дождя»‎*

29.12.2022

Власти решили, что цели получения виз остались прежними

Delfi сообщил, что власти Латвии не будут аннулировать визы сотрудников «Дождя»‎*. В начале декабря канал лишили лицензии на вещание. 

Решение сохранить визы действующими приняло управление по делам гражданства и миграции. Власти пришли к выводу, что цель получения визы остается актуальной, потому что журналисты продолжают создавать контент для распространения в социальных сетях и цифровых каналах.

Поводом для лишения канала лицензии стала фраза в эфире программы «Здесь и сейчас»‎ ведущего Алексея Коростелева. Он призвал россиян сообщать о проблемах в российской армии, которые, возможно, могут помочь. Некоторые расценили эту фразу так, будто «Дождь»‎* помогает российским военным.  


*«Дождь»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎. 



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