Латвия не будет отзывать визы у сотрудников «Дождя»‎*

Delfi сообщил, что власти Латвии не будут аннулировать визы сотрудников «Дождя»*. В начале декабря канал лишили лицензии на вещание.
Решение сохранить визы действующими приняло управление по делам гражданства и миграции. Власти пришли к выводу, что цель получения визы остается актуальной, потому что журналисты продолжают создавать контент для распространения в социальных сетях и цифровых каналах.
Поводом для лишения канала лицензии стала фраза в эфире программы «Здесь и сейчас» ведущего Алексея Коростелева. Он призвал россиян сообщать о проблемах в российской армии, которые, возможно, могут помочь. Некоторые расценили эту фразу так, будто «Дождь»* помогает российским военным.
*«Дождь» Минюст России считает «иностранным агентом».