По всей Украине воздушная тревога, в Киеве сообщили о взрывах

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Россия выпустила по Украине 69 ракет, 54 из них удалось сбить. Повреждения есть в Киеве, Херсоне, Харькове и Львове. Почти весь Львов обесточен, как и половина Киева.

В Киеве сообщили о трех пострадавших в Дарницком районе, в том числе 14-летней девочке. Обломки сбитой ПВО ракеты попали в частный жилой дом. Всего в Киеве сбили 16 ракет.

В Минобороны опубликовало фото с надписью: «Калибры не закончатся никогда».

В Украине отбой воздушной тревоги. Этот удар стал одним из самых массированных за все месяцы. Больше снарядов выпустили только 25 февраля, тогда было 160 снарядов.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter сказал, что по Украине выпустили больше 120 ракет.

«Больше 120 ракет, запущенных «злым русским миром» для уничтожения критически важной инфраструктуры и массового уничтожения мирных жителей. Ждем дальнейших предложений от «миротворцев» о «мирном урегулировании», «гарантиях безопасности РФ» и нежелательности провокаций»‎, — написал Подоляк.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о нескольких взрывах в столице. Он призвал зарядить телефоны и другую технику, запастись водой: могут начаться перебои с электричеством.

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По всей Украине объявлена воздушная тревога: ее отменили только в Никополе. ВВС со ссылкой на украинские СМИ сообщила, что в Киеве были слышны взрывы, городские власти пока не подтвердили информацию.

По информации ВВС, по одному-два взрыва слышали в разных районах Киева. Власти сообщили, что работает ПВО, о повреждениях или атакованных объектах пока не сообщается.

О сбитых ракетах сообщали в Киевской и Сумской областях. В Харькове ночью сбили 11 из 13 иранских дронов.

Сегодня мониторинговые группы также писали, что Россия подняла в воздух самолеты стратегической авиации в режиме радиомолчания, а на юге в Черное море вышли два подводных ракетоносца.

Фото: последствия обстрела в Дарницком районе Киева.